Le CAC40 reprendre quelques couleurs pour les trois sorcières

Après sa forte baisse de la veille et en dépit des inquiétudes persistantes sur les taux d'intérêts et les risques de récession, le CAC40 reprend quelques couleurs aujourd'hui, dans le sillage des places asiatiques, avant les congés du Nouvel an chinois la semaine prochaine.

L'indice parisien progresse actuellement de 0.57% à 6991 points et le S&P500 grappille 0.1% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Thalès gagne 2.1%, Essilor 1.8% avec Vivendi. Alstom progresse de 1.5%, Bouygues de 1.3%. Du côté des baisses, l'automobile est à la traîne. Michelin cède 2.7%, Renault 1.1% et Stellantis 0.6%.



Pour cette séance de compensation, les données macroéconomiques seront peu nombreuses. Seules les ventes de logements existants seront publiées aux Etats-Unis à 16h.



En données horaires, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation. On maintiendra un biais baissier sous la zone des 7020 points. Il faudrait toutefois une rupture des 6946 points pour que la pression vendeuse s'intensifie.

