Le CAC40 retombe un peu

Après un plus haut à 7029 points ce matin, dans le sillage de la clôture en nette hausse de Wall Street vendredi, le CAC40 a réduit son avance et cède désormais 0.05% à 6992 points.

La prudence semble rester de mise avant les nombreuses publications de sociétés de part et d'autre de l'Atlantique.



Du côté des statistiques, seules les indicateurs avancés seront publiés à 16h aux Etats-Unis (consensus -0.7%). Il faudra attendre demain pour prendre connaissance des indices Flash PMI manufacturier et services en zone euro et aux Etats-Unis.



Techniquement, le mouvement de consolidation horizontal perdure. On continuera de surveiller la sortie de la zone des 6946/7030 points pour agir.

