Le CAC40 revient sur les 6800 points

Malgré les records de Wall Street hier, les inquiétudes persistantes sur la situation sanitaire et la reprise économique à l'échelle mondiale pèsent sur le moral des intervenants en Europe, à l'image du CAC40 qui cède encore 0.44% à 6808 points.

Le S&P500 est quant à lui attendu en baisse de 0.5%.



Du côté des statistiques, le PIB progresse de 2% en zone euro. Aux Etats-Unis, les ventes au détail seront dévoilées à 14h30, la production industrielle à 15h15, puis les stocks des entreprises et l'indice NAHB à 16h.

Jerome Powell s'exprimera par ailleurs à 19h30. Techniquement, la dynamique est baissière en données horaires sous les 6863 points, borne basse du gap laissé ouvert hier, correspondant également à la moyenne mobile à 20 heures. Sous les plus bas du jour, on pourra s'attendre à de nouveaux dégagements en direction des 6760 points voire 6730/6700 points par extension.

