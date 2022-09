Le CAC40 s'attaque aux 6000 points 19/09/2022 | 10:59 Laurent Polsinelli 19/09/2022 | 10:59 Envoyer par e-mail :

En attendant le verdict de la Fed sur les taux mercredi soir, les places européennes restent chahutées tandis que le consensus table sur une hausse de 75 points de base. La perspective d’une nouvelle ouverture baissière outre-Atlantique (-0.8% pour le S&P500) incite par ailleurs les opérateurs à limiter les initiatives.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.22% à 6002 points, après un plus bas à 5995 points en début de journée.



Sur le front des valeurs, toutes les composantes du CAC40 sont en territoire négatif. Unibail signe la plus forte baisse (-2.87%), suivie par Alstom (-2.64%), Schneider Electric (-2.58%), Téléperformance (-2.41%) et L’Oréal (-2.37%).



Du côté des statistiques, seul l’indice NAHB des prix immobiliers sera publié à 16h. En données horaires, la tendance reste baissière sous les 6114 points voire sous les 6050 points en intraday, plus haut du jour. Le seuil des 5995 points devra impérativement engendrer une réaction positive sous peine d’une nouvelle accélération baissière en direction des 5930 points voire 5870 points par extension.

