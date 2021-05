Le CAC40 s'enfonce dans le rouge 11/05/2021 | 11:11 Laurent Polsinelli 11/05/2021 | 11:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 6315 PTS

Objectif de cours : 6229 PTS

Dans le sillage de Wall Street et des craintes inflationnistes, la bourse de Paris creuse ses pertes depuis l'ouverture, repassant très nettement sous les 6300 points. Avec aucune de ses composantes dans le vert, le CAC40 recule désormais de 1.8% à 6271 points tandis que le S&P500 est attendu en baisse de 0.7%. Le Nasdaq100 cède pour sa part 1.1% en préouverture.



Du côté des statistiques, l'IFO allemand a dépassé les attentes (84.4 contre 72 anticipé). Aucune statistique ne sera dévoilé en deuxième partie de séance mais plusieurs membres de la Fed s'exprimeront à partir de 16H.



Techniquement, la configuration se dégrade. Un biais baissier reste privilégié sous les 6315 points avec les 6229 points comme premier objectif baissier.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 STELLANTIS N.V. 14.717 0.38% DANONE 55.98 -2.78% ALSTOM 45.23 -2.84% STMICROELECTRONICS N.V. 29.18 -3.22% ENGIE 12.184 -3.68% RENAULT 33.07 -6.44% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.