Le CAC40 se hisse au-dessus des 6600 points

Objectif de cours : 6466 PTS

L'indice parisien s'est offert une belle progression hier, de 1,96%, lui permettant de franchir la ligne des 6500 points. La hausse moins forte que prévu des prix à la consommation aux Etats-Unis au mois d'octobre a suscité une véritable fièvre acheteuse durant la seconde moitié de la séance. L'augmentation de l'inflation de base, hors énergie et produits alimentaires, s'est même tassée puisque le CPI core a progressé de 0,3% en octobre contre une croissance de 0,6% en septembre. Ces chiffres pourraient inciter la Réserve fédérale à ralentir le rythme de son resserrement monétaire, un pivot grandement souhaité par les financiers puisqu'il est synonyme de plus de liquidités sur les marchés. A Wall Street, le S&P500 a signé sa 15ème plus forte progression depuis 1950 grâce à son gain journalier de 5,54%. Du côté des valeurs, certains titres ont enregistré de copieux gains journaliers, comme Unibail (+8,13%), STMicroelectronics (+7,81%), Dassault Systèmes (+7,72%) ou encore Worldline (+7,02%). A la baisse, Teleperformance (-33,90%) a lourdement décroché avant la suspension de sa cotation, qui devrait reprendre aujourd'hui. Au chapitre des statistiques économiques, place à 16h00 à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan de novembre. Vers 8h00, le CAC40 est attendu en hausse de 0,97% à 6620 points. Graphiquement, en données horaires, l'indice parisien s’est affranchi hier de la zone des 6466 points, lui donnant un nouvel élan pour pouvoir effectuer un test des 6650 points, prochain objectif des acheteurs.

