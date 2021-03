Le CAC40 se maintient dans le rouge 25/03/2021 | 11:27 Laurent Polsinelli 25/03/2021 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5890 PTS

Alourdi par la crise sanitaire, le repli de Wall Street et des cours pétroliers, la Bourse de Paris et les autres places européennes se maintiennent en territoire négatif ce matin. L'indice CAC40 recule actuellement de 0.25% à 5932 points tandis que le S&P500 progresse de 0.2% en préouverture. Sur le front des valeurs, Publicis et Carrefour se distinguent très nettement, avec des gains respectifs de 3.85% et 2.09%, tandis qu'ArcelorMittal (-3.2%) et Unibail (-3%) ferment la marche.

Cet après-midi, les opérateurs attendent le PIB américain à 13h30 (consensus 4.1%).



Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 5890/5970 points pour agir.

