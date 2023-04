Le CAC40 se rapproche de ses records 03/04/2023 | 11:11 Laurent Polsinelli 03/04/2023 | 11:11 Envoyer par e-mail :

Malgré la forte poussée des cours pétroliers, alors que les géants du Golfe a annoncé des réductions importantes de la production à partir de mai jusqu'à fin 2023 afin de soutenir les cours, la bourse de Paris tente d’aligner une sixième séance consécutive de hausse.

Le CAC40 gagne actuellement 0.48% à 7357 points, porté en grande partie par Total (+4.2%) et les valeurs bancaires.



Société Générale s'adjuge 2.7%, BNP Paribas 2.2% et crédit Agricole 1.6% tandis qu'ArcelorMittal cède 2.3%, Schneider Electric 1.1% avec Dassault Systèmes. Sur le plan macroéconomique, l'indice Caixin PMI manufacturier en Chine recule à 50 (51.6 précédemment). En zone euro, il est ressorti à 47.3 contre 47.1 le mois dernier.

Ce même indice sera publié à 15h45 aux Etats-Unis, avant l’ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h. En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus de la zone des 7290 points. Au-dessus de ce niveau, l’indice parisien pourrait chercher à rejoindre ses records de début mars.

