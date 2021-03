Le CAC40 se rapproche de son plus haut de février 2020 15/03/2021 | 11:20 Laurent Polsinelli 15/03/2021 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Porté par l'amélioration des perspectives économiques, avec l'accélération des campagnes de vaccination et l'adoption du vaste plan d'aide aux Etats-Unis, la bourse de Paris est en passe d'aligner une sixième séance consécutive de hausse, en attendant les décisions des banques centrales cette semaine.

L'indice CAC40 progresse actuellement de 0.32% à 6066 points (plus haut à 6089 points) et les contrats Futures américains progressent de 0.2%.



Les opérateurs attendent mercredi la décision de la Réserve Fédérale, puis de la Banque d'Angleterre jeudi et de la BoJ vendredi.

Sur le plan macroéconomique, seul l'indice Empire State manufacturier sera dévoilé à 14h30 (consensus 14.6).



D'un point de vue technique, la tendance reste positive au-dessus des 6046 points, borne basse du gap ouvert ce matin. Les 6110 points restent en ligne de mire et seul un retour sous les 6046 points militerait pour quelques prises de bénéfices avec les 6000 points comme premier objecbif.

