Le CAC40 se rapproche de son record

Les places européennes ont terminé en ordre dispersé hier, minées par la décision surprise de l'Opep+ de réduire encore la production de pétrole à partir de mai. Le CAC40 a néanmoins tiré son épingle du jeu, avec un gain de 0.32% à 7345 points à la clôture, soutenu en grande partie par Total (+5.89%).

Les valeurs financières étaient également bien orientées. Société Générale a gagné 2.48%, Renault 2.02%, Airbus 1.56%, Danone 1.1% et BNP Paribas 1.07%.

A l'opposé, ArcelorMittal a perdu 3.84%, Worldline 2.61%, Essilor 1.65% et Schneider Electric 1.63%.



Wall Street a également clôturé dans le désordre, partagé entre les craintes inflationnistes liées au pétrole et un ISM manufacturier ressorti à son plus bas niveau depuis mai 2020 (46.3 contre 47.7 le mois dernier).

Le Dow Jones a gagné 0.98% à 33601 points, le S&P500 s'est adjugé 0.37% à 4124 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.25%.



Aujourd'hui, en attendant la publication de l'indice PPI en zone euro à 11h (consensus -0.5%), le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3% ce matin.

Techniquement, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus des 7320 points. L'indice devrait tester aujourd'hui son plus haut historique en clôture (7376 points), dernier rempart avant son record absolu à 7401 points.

