Le CAC40 se rapproche de son record absolu

Les publications trimestrielles solides de part et d'autre de l'Atlantique et les données macroéconomiques robustes notamment aux Etats-Unis ont permis à la plupart des places financières de poursuivre leur ascension ces dernières semaines, à l'image du CAC40 qui se rapproche de ses records absolus de septembre 2000. La saison des résultats touche désormais à sa fin. 90% des sociétés du S&P500 ont dévoilé leurs comptes et plus de 87% d'entre elles ont dépassé les attentes, avec des bénéfices qui progressent de plus de 88% au second trimestre, de quoi entretenir l'engouement acheteur des opérateurs.

La tendance reste également portée par le maintien de politiques monétaires accommodantes des banques centrales alors que ces dernières n'envisage pas de remonter les taux avant au moins l'année prochaine, la poussée de l'inflation se voulant toujours transitoire et les craintes liées à la crise sanitaire toujours présentes.



Graphiquement, le CAC40 suit une dynamique positive sur les différentes échelles de temps. En données journalières, la tendance restera haussière tant que l'indice demeure au-dessus des 6666 points. La zone des 6922/6944 points est désormais en ligne de mire, ces niveaux correspondant aux records absolus en clôture et en séance (septembre 2000).

