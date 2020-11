Le CAC40 se rapproche des 5600 points 24/11/2020 | 11:01 Laurent Polsinelli 24/11/2020 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5490 PTS

Objectif de cours : 5600 PTS

Profitant de la clôture positive de Wall-Street hier, tandis que D. Trump a accordé l’ouverture du processus de transition vers une administration Biden, la bourse de Paris est bien orientée aujourd'hui. Le marché salue également un indice IFO meilleur que prévu en Allemagne (90.7 contre 90.3 attendu) ainsi que l'annonce de la nomination de Janet Yellen comme future Secrétaire US au Trésor.

Ce sont une nouvelle fois les valeurs cycliques et les pétrolières qui tirent l’indice vers le haut, à l’image d’Unibail (+5.2%), de Total (+4.9%), ou en Renault (+4.4%) et Airbus (+4.2%).



Sur le plan macroéconomique, l’indice Case Shiller des prix immobiliers sera publié à 15h puis l’indice manufacturier de Richmond et celui du Conference Board à 16h.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 1.24% à 5560 points et les contrats Futures américains progressent de 0.7%, avec les récentes annonces au sujet des vaccins et la perspective d’un allégement des mesures de restriction en Europe. En données horaires, la tendance demeure haussière au-dessus des 5440 points voire au-dessus des 5490 points en intraday avec les 5600 points en ligne de mire.

