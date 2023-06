La bourse de Paris est en passe d’aligner une cinquième séance consécutive de hausse, rassurée par la solidité de l’économie américaine (PIB révisé en hausse de 2%) et le nouveau reflux de l’inflation en zone euro.

L’indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 5.5% (6.1% le mois dernier). Hors alimentation et énergie, il progresse de 5.4% (5.3% précédemment). Le taux de chômage demeure quant à lui inchangé à 6.5%.



D’autres publications macroéconomiques majeures viendront animer la deuxième partie de séance. Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l’indice Core PCE, des dépenses et revenus des ménages, de l'indice PMI de Chicago à 15h45 et de l'indice du Michigan à 16h.



L’indice CAC40 progresse actuellement de 0.82% à 7372 points et le S&P500 gagne 0.3% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Legrand grimpe de 1.8% avec Société Générale, Engie et Total s’adjuge 1.7%, Schneider Electric 1.6%. Le luxe reste néanmoins à la traine, Hermès perd 0.4%, LVMH 0.2%.

Graphiquement, la tendance demeure haussière au-dessus des 7312 points et les 7404 points sont de nouveau en ligne de mire.