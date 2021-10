Le CAC40 subit des dégagements avec la Chine 18/10/2021 | 11:13 Laurent Polsinelli 18/10/2021 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Les mauvaises statistiques chinoises pèsent sur la bourse de Paris et plus particulièrement sur le secteur du luxe aujourd'hui.

Les dernières données semblent, en effet, confirmer le ralentissement de l'économie chinoise, avec un PIB qui progresse de 4.9% sur un an au troisième trimestre (après une hausse de 7.9% au T2). La production industrielle ressort à +3.1% (+5.3% précédemment) mais les ventes au détail grimpent de 4.4% (+2.5% le mois dernier). Quant au chômage, il retombe à 4.9%.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de la production industrielle américaine à 15h15 puis de l'indice NAHB des prix immobiliers à 16h.



A la mi-séance,, le CAC40 recule de 0.75% à 6677 points et l'indice S&P500 cède 0.3% en préouverture.

Sur le front des valeurs Alstom gagne 1.7%, suivie par les valeurs bancaires (BNP Paribas +1.3% et Société Générale +0.7). Kering, LVMH et Hermès ferment la marche, avec des replis respectifs de 3.3%, 3% et 2.2%.



Techniquement, le CAC40 reprend son souflle après la forte hausse de la semaine dernière. A court terme, on suivra de près la sortie des 6650/6750 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

