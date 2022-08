Le CAC40 tente de finir la semaine du bon pied 12/08/2022 | 11:24 Laurent Polsinelli 12/08/2022 | 11:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6550 PTS/ 6586 PTS

Rassurée par les données sur l'inflation américaine, la bourse de Paris poursuit sa marche en avant ce vendredi, portée par les pétrolières et les valeurs financières.

Veolia engrange 2.2%, Unibail 1.9%, Société Générale 1.4%, Total 1.3% et Michelin 1.2%. STM cède en revanche 1.1%, Worldline 0.9% et Thalès 0.7%.



Du côté des statistiques, l'indice CPI progresse de 0.3% en France, soit 6.1% en ryhtme annuel (contre +5.8% en juin). La production industrielle a par ailleurs progressé de 0.7% en zone euro (consensus +0.1% et 2.1% le mois dernier).

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des prix à l'importation à 14h30 et de l'indice de confiance du Michigan à 16h.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.28% à 6562 points (plus haut à 6586 points) et le S&P500 reprend 0.5% en préouverture.



En données horaires, le CAC40 évolue au sein d'un canal haussier de faible pente, dont la borne haute a été testée ce matin. A très court terme, on suivra de près la sortie des 6550/6586 points pour agir.







© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.