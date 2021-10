Le CAC40 tente de réduire ses pertes 01/10/2021 | 11:41 Laurent Polsinelli 01/10/2021 | 11:41 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6400 PTS

La montée de l’inflation, des prix des matières premières et de l’énergie continuent de susciter de vives inquiétudes sur les places financières, à l’image de l'Europe qui évolue en nette baisse ce vendredi.

Le CAC40 a toutefois nettement réduit ses pertes initiales et cède désormais 0.61% à 6480 points (contre un plus bas à 6412 points en début de journée).



Sur le front des valeurs, L'Oréal gagne 1.4%, Engie 1% et Air Liquide 0.6%. C'est ArcelorMittal qui signe la plus forte baisse (-4%), suivie par Stellantis (-2.6%) et Saint Gobain (-2.5%).



Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI manufacturier est ressorti à 58.6 en zone euro (consensus 58.7) et l'indice CPI progresse de 3.4% (+3% le mois dernier). A 14h30, seront dévoilés les dépenses et revenus des ménages, ainsi que l'indice Core PCE, avant l'indice PMI manufacturier à 15h45. L'ISM services est attendu à 16h, tout comme les dépenses de construction et l'indice du Michigan.



Techniquement, le CAC40 a comblé ce matin un gap datant du 21 septembre, avant de brièvement tutoyé ses points bas de la semaine dernière. A très court terme, on suivra de près la sortie des 6400/6510 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. En intraday, sous les 6510 points, un biais baissier restera privilégié.





