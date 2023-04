Le CAC40 tente de réduire ses pertes 26/04/2023 | 11:46 Laurent Polsinelli 26/04/2023 | 11:46 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a ouvert en nette baisse ce matin, dans le sillage de Wall Street et de quelques mauvais résultats d'entreprises. Après un plus bas à 7440 points, le CAC40 cède désormais 0.75% à 7474 points tandis que le S&P500 gagne 0.4% en préouverture.



Du côté des valeurs, Eurofins progresse de 3.1%, Bouygues de 2.1% et Carrefour de 2% tandis que Téléperformance cède 12.8%, Dassault Systèmes 8%, Kering 2.6% et Safran 2.5%.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables et des stocks des grossistes, avant les stocks pétroliers à 16h30. Techniquement, la configuration se dégrade. On maintiendra un biais baissier sous les 7508 points, plus hauts du jour, dans une logique de prudence. L'enfoncement des 7432 points ouvrirait la voie aux 7400/7370 points.

