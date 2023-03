Le CAC40 tente de réduire ses pertes initiales 28/02/2023 | 11:18 Laurent Polsinelli 28/02/2023 | 11:18 Envoyer par e-mail :

Après un début de séance baissier, sur fond de craintes persistantes sur l'évolution des taux d'intérêt, le CAC40 a nettement réduit ses pertes, soutenu notamment par les valeurs financières.

L'indice parisien recule actuellement de 0.11% à 7287 points tandis que le S&P500 est stable en préouverture.



Sur le front des valeurs, Worldline s'adjuge 2.8%, Société Générale 1.4%, Alstom 1.35%, Axa 1.3% et BNP Paribas 0.8%. A l'opposé, Eurofins cède 1.8%, Dassault Systèmes 1.3% et Thalès 1.2%.



Au niveau de la macroéconomie, le PIB français était conforme aux attentes à +0.1% et l'indice CPI progresse de 0.9% (0.4% le mois dernier). Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes seront dévoilés à 14h30, l'indice Case Shiller à 15h, l'indice PMI de Chicago à 15h45 puis l'indice manufacturier de Richmond et celui du Conference Board à 16h. Graphiquement, pas de changement, on suivra la sortie des 7243/7324 points pour agir.

