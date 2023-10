Toujours pénalisée par les rendements obligataires et les craintes de voir la Fed poursuivre sa politique monétaire restrictive avec des taux élevés pendant un certain temps, le CAC40 a inscrit un nouveau plus bas depuis fin mars ce matin (7024 points), avant de reprendre un peu de hauteur.

L'indice parisien recule actuellement de 0.09% à 7061 points et le S&P500 grappille 0.1% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Sanofi gagne 0.8%, Pernod Ricard 0.7%, Total et Danone 0.5% alors que Worldline perd 3.5%, Téléperformance 2.2%, Cap Gemini 1.5% et Renault 1.4%.



La journée sera peu fournie en termes de publication macroéconomique, avec seulement l'enquête JOLTS à 16h. La prudence pourrait ainsi rester de mise en attendant les données sur l'emploi américain à partir de demain et le rapport mensuel vendredi prochain.



En données horaires, le CAC40 tente de résister mais conserve un biais baissier sous les 7120 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour au-dessus de ce niveau permettrait d'anticiper une nouvelle tentative de reprise technique avec les 7204 points comme premier objectif.