Le CAC40 tente de rester dans le vert Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 01/09/2020 | 11:17

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4930 PTS/ 5000 PTS

Après un début de séance positif et un retour à proximité des 5000 points, la bourse de Paris a rapidement réduit ses gains malgré des indices PMI manufacturiers meilleurs que prévu.

L’indice PMI manufacturier Caixin chinois est ressorti au plus haut depuis début 2011 (53.1 contre 52.8 le mois dernier) et l’indice PMI manufacturier se maintient à 51.7 en zone euro, comme le mois dernier. Il a, en revanche, raté le consensus en Allemagne (52.2 contre 53 anticipé).

Toujours en zone euro, l’indice CPI recule de 0.2% (+0.2% attendu) et le taux de chômage remonte légèrement à 7.9% (7.7% le mois dernier).



Les opérateurs prendront connaissance en deuxième partie de séance de l’indice Final PMI manufacturier américain à 15h45 puis à 16h, de l’ISM manufacturier (consensus 54.6) et des dépenses de construction, lesquelles devraient progresser de 1%. Sur le front des valeurs, les financières restent mal orientées ainsi que le secteur automobile après l’annonce d’une chute de 19.8% des immatriculations de voitures neuves en France en août. A la mi-séance, le CAC40 est stable à 4947 points tandis que les contrats Futures américains présagent d’une légère hausse de 0.3%. En données horaires, le CAC40 revient tester la zone des 4930/40 points. En l’absence de préservation de ce seuil, on pourra s’attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4900 points puis 4850 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.