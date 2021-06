Le CAC40 termine la semaine en beauté 11/06/2021 | 11:27 Laurent Polsinelli 11/06/2021 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Profitant de la hausse de Wall Street hier et de la bonne orientation des technologiques, du luxe et de l'automobile, le CAC40 poursuit sa course aux records, se rapprochant un peu plus des 6600 points.

L'indice parisien s'adjuge désormais 0.47% à 6577 points alors que les contrats Futures américains se maintiennent à proximité de l'équilibre.



Seule statistique au programme, l'indice de confiance du Michigan sera publié à 16h.



En données horaires, la dynamique haussière reste positive au-dessus des 6520 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures. Les 6600 points pourraient prochainement être ralliés et seul un retour sous les 6520 points invaliderait ce scénario.

