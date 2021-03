Le CAC40 tutoie les 6000 points 29/03/2021 | 11:55 Laurent Polsinelli 29/03/2021 | 11:55 Envoyer par e-mail :

Profitant des records de Wall Street de vendredi, la bourse de Paris s'inscrit en hausse de 0.16% à 5998 points aujourd'hui, malgré la perspective d'une ouverture négative outre-Atlantique (-0.5%). Le secteur bancaire est notamment mal orienté, après la faillite d’un important hedge fund américain.

BNP Paribas et Société Générale cèdent 2.2%.

Parmi les plus fortes progressions, on retrouve Publicis (+1.8%), Alstom (+1.5%) et Atos (+1.3%).



Du côté des statistiques, aucun chiffre n'est au programme aujourd'hui. Techniquement, le marché parisien demeure en phase de reprise. Un biais haussier reste privilégié en données horaires au-dessus des 5962 points, borne haute d'un gap laissé ouvert en fin de semaine, correspondant par ailleurs à la moyenne mobile à 20 heures. A très court terme, on attendra la sortie des 5962/6014 points pour agir.

