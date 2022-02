Le Rebond se confirme à Paris 09/02/2022 | 11:26 Laurent Polsinelli 09/02/2022 | 11:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7085 PTS/ 7150 PTS

Portée par le rebond des valeurs technologiques et la bonne orientation de l'automobile, le CAC40 s'inscrit en nette hausse de 1.45% à 7130 points aujourd'hui.

L'indice S&P500 qui a gagné 0.84% hier, progresse encore de 0.75% en préouverture.



Du côté des valeurs, Stellantis récupère 3.5%, Capi Gemini 3.4%, Renault 3.2% et STM 3.1%. Seule BNP Paribas cède du terrain, le titre reculant de 0.3%.



Au niveau de la macroéconomie, la journée s'annonce encore calme, avec seulement les stocks des grossistes à 16h et les stocks pétroliers à 16h30. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance de l'indice CPI aux Etats-Unis et des inscriptions hebdomadaires au chômage.



En données horaires, le CAC40 arrive à proximité d'une cible majeure de rebond située vers 7150 points. La réaction de l'indice dans cette zone de cours devrait être déterminante. Son franchissement ouvrirait la voie aux 7200/7250 points. En cas d'échec, on pourra au contraire s'attendre à quelques prises de bénéfices en direction des 7085 points dans un premier temps.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 RENAULT 36.545 3.95% STMICROELECTRONICS N.V. 40.905 3.94% STELLANTIS N.V. 17.005 3.45% CAPGEMINI SE 200.5 2.93% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 65.36 2.91% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.