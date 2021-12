Le calme règne en attendant New-York 27/12/2021 | 11:13 Laurent Polsinelli 27/12/2021 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Dans l'attente de Wall Street, après le week-end prolongé de Noël, la bourse de Paris peine à trouver une réelle orientation et oscille depuis l'ouverture autour de l'équilibre (+0.07% à 7091 points).

Au sein du palmarès, on retrouve Stellantis (+1.4%), Eurofins (+1.3%) et Danone (+1.2%), tandis que Worldline ferme la marche, avec une perte de 1.3%. Essilor et STM cèdent également 1%.



Le S&P500, qui a clôturé en hausse de 0.62% à 4725 points jeudi dernier, un nouveau record en clôture, devrait quant à lui ouvrir sur une note hésitante, en l'absence de publication macroéconomique.



Techniquement, pas de changement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 7050 points. A court terme, on attendra la sortie des 7050/7120 points pour agir.

