Le coronavirus joue les trouble-fêtes 21/12/2020 | 08:01

Opinion : Négative sous les 5612 PTS

Objectif de cours : 5446 PTS

Dans l'attente d'avancée sur le plan de relance américain et sur les négociations concernant le Brexit, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.39% à 5527 points vendredi dernier, pour cette séance des quatre sorcières. Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques prises de bénéfices à l'approche de la fin d'année, restant par ailleurs vigilant à l'évolution de la crise sanitaire.



Les indices américains ont également cédé du terrain dans un contexte de prudence, le Dow Jones a perdu 0.41% à 30179 points, le S&P500 a cédé 0.35% à 3709 points et le Nasdaq100 0.11%.

C'est désormais chose faite, après des mois de tractations, démocrates et républicains ont annoncé dimanche être parvenus à un accord. Le plan de relance devrait avoisiner les 900 milliards de dollars mais c'est la crise sanitaire qui refait parler d'elle ce matin.

La découverte d'une nouvelle variante hors de contrôle du coronavirus sur le territoire britannique suscite de vives inquiétudes, poussant de nombreux pays à suspendre ce week-end les liaisons avec le Royaume-Uni.



L'indice CAC40 devrait ainsi débuter la semaine en nette baisse, les contrats Futures laissant présager d'une baisse initiale de 1.5%. En données horaires, la configuration se dégrade. L'indice parisien devrait tester à l'ouverture la zone des 5446 points, niveau datant de mi novembre. En l'absence de réaction positive dans cette zone de cours, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en direction des 5400 points voire 5343 points par extension.

