En attendant le verdict de la Fed, le CAC40 a accentué ses gains tout au long de la séance hier, soutenu par le repli de l'inflation au Royaume Uni et la détente du marché obligataire. Après quelques dégagements en fin de journée, l'indice parisien a terminé en hausse 0.67% à 7330 points.



Sur le front des valeurs, Unibail a gagné 3.08%, Stellantis 3.07%, Société Générale 3%, Edenred 2.77%, L'Oréal 2.41% et Worldline 2.18% alors qu'Air Liquide et Thalès ont perdu 1.61%, Publicis 0.85% et Engie 0.78%.



En ordre dispersé à la cloche parisienne, les indices américains ont rapidement perdu du terrain après les annonces de la Fed.

La Réserve Fédérale a comme attendu opté pour un statu quo, évoquant néanmoins qu'une nouvelle hausse de taux pourrait être approprié d'ici la fin de l'année, l'inflation demeurant trop importante. Les taux devraient ainsi rester à des niveaux élevés plus longtemps que prévu, repoussant ainsi les espoirs de baisse de taux imminente.

Le Dow Jones a terminé en repli de 0.22% à 34440 points, le S&P500 a cédé 0.94% à 4402 points et le Nasdaq100 1.53%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.9% ce matin.

En données horaires, l'indice pourrait de nouveau tester aujourd'hui la zone des 7247 points. La réaction dans cette zone de cours devrait être déterminante. En l'absence de préservation de ce seuil, les 7200/7185 points seraient alors en ligne de mire.