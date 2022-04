Le luxe et Wall Street pèsent 22/04/2022 | 11:21 Laurent Polsinelli 22/04/2022 | 11:21 Envoyer par e-mail :

Après deux séances consécutives de forte hausse, dans le sillage de quelques bons résultats d'entreprises, la bourse de Paris repart à la baisse ce vendredi. Les opérateurs optent, en effet, pour quelques dégagements, suite au retournement baissier de Wall Street hier, la Fed ayant évoqué une hausse de 50 points de base dès le mois prochain, et probablement d'autres du même ordre pour contenir les prix.

A la mi-séance, le CAC40 cède 1.33% à 6625 points et le S&P500 recule de 0.1% en préouverture.



Du côté des valeurs, le luxe pèse notamment sur la tendance, avec Kering (-5%). Schneider Electric perd 3%, Eurofins 2.8% et Total 2.3%. Worldline signe la plus forte hausse (+1%).



Au niveau de la macroéconomie, les indices Flash PMI manufacturier et services ont dépassé les attentes en zone euro, à respectivement 55.3 et 57.7.

Ces mêmes indices seront dévoilés à 15h45 aux Etats-Unis.



En données horaires, comme évoqué ce matin, la réaction de l'indice dans la zone des 6615 points devrait être déterminante.

