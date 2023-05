Portée par les valeurs bancaires mais aussi par le compartiment du luxe, avec les bons résultats de Richmont (+6.9%), la bourse de Paris poursuit sa marche en avant en cette fin de semaine, en attendant quelques statistiques américaines. Le CAC40 progresse actuellement de 1.08% à 7461 points et le S&P500 gagne 0.4% en préouverture.



Du côté des statistiques, les prix à l’importation seront publiés aux Etats-Unis à 14h30 puis l’indice de confiance du Michigan à 16h.

Au niveau des valeurs, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont sur les trois marches du podium, avec des gains respectifs de 2.5%, 2.4% et 2.1%. Kering gagne 2% et Alstom 1.8%. Seul Orange cède du terrain (-0.5%).



Techniquement, le CAC40 revient à proximité de la borne haute de son trading range. Le dépassement de la zone des 7460 points serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 7508 points.