CAC 40 : Le luxe pèse sur la tendance

Par Le 09 mai 2023 à 11:16Par Laurent Polsinelli Partager Négative sous les 7460 PTS Objectif de cours: 7365 PTS En attendant les données sur l’inflation américaine, avec la publication de l’indice des prix à la consommation demain, la bourse de Paris subit quelques dégagements aujourd’hui, pénalisée par les valeurs du luxe.

Le CAC40 cède actuellement 0.76% à 7384 points et le S&P500 recule de 0.35% en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, les données chinoises étaient contrastées. Les chiffres d'exportation d'avril sont solides mais ceux des importations particulièrement faibles. Aucune statistique majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Au niveau des valeurs, Vivendi progresse de 0.7%, BNP Paribas de 0.6% avec Carrefour alors qu'Eurofins cède 2.8%, Kering 2.2%, Hermès 2%, Alstom 1.6% et L'Oréal 1%. Techniquement, le rebond s’essouffle. La rupture des 7410 points ce matin suggère une poursuite des dégagements en cours en direction des 7365/7350 points voire 7316 points par extension. Partager

