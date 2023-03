Le marché digère les annonces de la Fed 23/03/2023 | 11:21 Laurent Polsinelli 23/03/2023 | 11:21 Envoyer par e-mail :

Digérant les annonces contrastées de la Fed, la bourse de Paris est repartie à la baisse ce matin et cède actuellement 0.47% à 7097 points.

La Réserve Fédérale a comme attendu relevé ses taux de 25 points de base hier, tout en évoquant que la fin du cycle de hausse était proche.

Jerome Powell a néanmoins averti que d'autres tours de vis pourraient être nécessaire si la situation l'exigeait.



Du côté des valeurs, Sanofi progresse de 5.06%, Kering grappille 0.21% et Thalès 0.48%. A l'opposé, Téléperformance cède 6.5%, Unibail et Vinci 2.7% et Société Générale 2.1%.



La banque d'Angletter rendra son verdict sur les taux à 13h et les ventes de logements neufs seront publiées aux Etats-Unis à 15h.



Techniquement, on continuera de surveiller la sortie des 7049/7169 points pour agir.

