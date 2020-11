Le marché salue la victoire de Joe Biden 09/11/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/11/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 09/11/2020 | 08:00

Opinion : Positive au dessus de 4915 PTS

Objectif de cours : 5087 PTS

En dépit d'un rapport mensuel sur l'emploi américain meilleur que prévu vendredi dernier (taux de chômage à 6.9%, avec 638K créations de postes), la bourse de Paris a subi quelques prises de bénéfices, les opérateurs attendant le résultat final des élections américaines.

L'indice CAC40 avait terminé en baisse de 0.46% à 4960 points.



Les indices américains avaient quant à eux clôturé sur une note hésitante, le Dow Jones a perdu 0.24% à 28323 points, le S&P500 s'est effrité de 0.03% à 3509 points tandis que le Nasdaq100 a gagné 0.11%.



La bourse de Paris devrait saluer aujourd'hui la victoire de Joe Biden, même si Donald Trump n'a pas reconnu sa défaite et devrait multiplier les recours juridiques. Les contrats Futures CAC40 présagent d'une hausse initiale de 1.6%.



En données horaires, la dynamique demeure haussière au-dessus des 4915 points. Le débordement du seuil des 5000 points devrait ouvrir la voie aux 5050/5087 points, niveaux datant de septembre dernier. 09/11/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/11/2020 | 08:00 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.