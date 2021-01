Le nouveau millésime commence fort 04/01/2021 | 11:38 Laurent Polsinelli 04/01/2021 | 11:38 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5656 PTS

Après avoir terminé en baisse de 0.86% à 5551 points jeudi pour la dernière séance de 2020, le CAC40 débute ce nouveau millésime sur les chapeaux de roue, s’affranchissant dès les premiers échanges de ses points hauts de fin décembre. La tendance reste soutenue par les plans de relance, les records de Wall-Street, l’accord post-Brexit et l’arrivée ces dernières semaines des vaccins contre la Covid-19 qui améliorent les perspectives économiques à moyen terme.

A la mi-séance, le marché parisien s’adjuge 1.75% à 5648 points, prenant la tête en Europe, tandis que Wall-Street devrait débuter la séance sur un gain de 0.5%.



Du côté des statistiques, l’indice PMI manufacturier Caixin a reculé à 53 en Chine (54.7 attendu et 54.9 le mois dernier). L’indice PMI manufacturier ressort à 55.2 en zone euro (contre 55.5 précédemment). Les opérateurs prendront connaissance de ce même indice aux Etats-Unis à 15h45 (consensus 56.3) puis des dépenses de construction à 16h, anticipées en hausse de 1.1%. En données horaires, la tendance demeure clairement positive au-dessus des 5550 points voire au-dessus des 5600 points en intraday. L’indice revient à quelques encablures d’une résistance charnière située vers 5680/5690 points, niveau que l’on retrouve en données journalières et hebdomadaires. Il faudra désormais déborder cette zone pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 5800 points.

