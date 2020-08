Le rebond perdure à la mi-séance Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4950 PTS

Objectif de cours : 5100 PTS

Après un gain de +2,3% hier, la Bourse de Paris poursuit sa progression ce mardi matin, portée par un regain d'optimisme concernant la fabrication d’un vaccin contre le Covid-19. Le marché a aussi salué les derniers signes d’amélioration sur le front des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Accor et Unibail signent les meilleures performances de l’indice parisien et gagnent respectivement 3.8% et 3.6%. EssilorLuxottica inscrit la plus forte baisse, la justice néerlandaise auant refusé à EssilorLuxottica le droit d'obtenir de GrandVision des informations supplémentaires sur sa gestion de la crise du coronavirus. Graphiquement, en données horaires, le rebond de ce matin a permis de combler le gap ouvert le 14 août dernier. Les moyennes mobiles se retournent à la hausse, conférant aux acheteurs la possibilité d’aller chercher les 5100 points prochainement. Ces derniers garderont la main à très court terme tant que les cours évolueront au-dessus des 4950 points.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

