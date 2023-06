La volonté affichée par le président de la Fed et ses membres de poursuivent les resserrements monétaires d’ici la fin de l’année pèse lourdement sur la tendance aujourd’hui en Europe. Le CAC40 tente néanmoins de réduire ses pertes et cède actuellement 1.22% à 7172 points, contre un plus bas à 7145 points.



Peu de ses composantes surnagent. Bouygues grappille 0.5 et Alstom 0.4%. A l’opposé, Worldline perd 2.3%, Hermès 2.1%, BNP Paribas 2%, Total 1.9% et Société Générale 1.8%.

Sur le plan macroéconomique, la banque d’Angleterre doit rendre son verdict sur les taux à 13h (consensus +25 bps). Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, les ventes de logements existants et les indicateurs avancés à 16h.



En données horaires, la dynamique demeure clairement négative sous les 7246 points, plus bas d’hier, voire sous les 7206 points en intraday. La zone des 7140 points devra contenir la pression vendeuse sous peine d’une poursuite des dégagements en direction des 7083 points.