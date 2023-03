Le yoyo continue 03/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 03/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7234 PTS/ 7327 PTS

Lestées en début de journée par le repli de Wall Street et la hausse des rendements obligataires, les places européennes ont rapidement repris de la hauteur hier, malgré une inflation légèrement supérieure aux attentes en zone euro.

L'indice des prix à la consommation est ressorti à 8.5% (contre 8.6% le mois dernier), mais le consensus tablait sur une baisse plus marquée à 8.3%. Hors alimentation et énergie, l'indice CPI progresse même de 5.6% (contre 5.3% précédemment). Le taux de chômage remonte par ailleurs à 6.7% (contre 6.6% le mois dernier). Le CAC40 a finalement terminé en hausse de 0.69% à 7284 points. Sur le front des valeurs, Eurofins a récupéré 5.69%, Pernod Ricard 2.42%, Total 1.97% et Kering 1.78% tandis que STM a perdu 3.24%, Unibail 1.09% et Crédit Agricole 0.77%.



Aux Etats-Unis, les statistiques ont une nouvelle fois jeté le doute sur la trajectoire de la Fed, avec des inscriptions hebdomadaires au chômage en baisse à 190K et un coût de la main d'oeuvre en hausse de 3.2% au quatrième trimestre (contre 1.1% précédemment).

Les indices américains ont néanmoins amorcé un rebond rebond après la baisse de ces dernières séances. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.05% à 33003 points, le S&P500 a gagné 0.76% à 3981 points et le Nasdaq100 0.89%.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre son rebond ce matin et ouvrir en hausse de 0.3%, avant les indices PMI services en zone euro puis aux Etats-Unis.

Graphiquement, la volatilité persiste et la tendance se neutralise. On attendra la sortie des 7169/7327 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.