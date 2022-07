Léger biais baissier à l'ouverture 26/07/2022 | 08:23 Jordan Dufee 26/07/2022 | 08:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6132 PTS/ 6260 PTS

La bourse de Paris démarre la semaine du bon pied et se maintient toujours au-dessus des 6200 points. La thématique de la dépendance de l'Europe au gaz russe s'est de nouveau invitée dans les débats puisque Gazprom compte réduire dès demain les flux qui transitent par Nord Stream 1, invoquant la maintenance d'une nouvelle turbine. L'attentisme devrait ainsi l'emporter aujourd'hui, d'autant plus que le point d'orgue de la semaine est attendu demain avec la nouvelle hausse des taux de la Réserve Fédérale. En toile de fond, les sociétés continuent de déverser leurs comptes semestriels. Ce matin, Remy Cointreau, Soitec et Edenred ont publié leurs résultats. Vous trouverez un condensé de ces publications ici. Sur le front des statistiques, les investisseurs prendront connaissance des chiffres immobiliers aux Etats-Unis (prix des maisons FHFA à 15h00 et ventes dans l'immobilier neuf à 16h00) puis de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (16h00). D'un point de vue graphique, il n'y pas de changements majeurs à relever : le sens de sortie des 6132/6260 points devrait être déterminant. Les opérateurs pourraient néanmoins limiter les initiatives alors que la Fed doit rendre demain son verdict en matière de politique monétaire.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 THALES 120.8 1.98% SANOFI 99.6 1.58% DANONE 54.98 1.33% DASSAULT SYSTÈMES SE 39.45 0.83% SAFRAN 103.44 0.82% ESSILORLUXOTTICA 150.7 -2.11% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 42.095 -2.14% RENAULT 25.755 -2.31% ALSTOM 22.28 -3.30% VEOLIA ENVIRONNEMENT 23.04 -3.40% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.