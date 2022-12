Léger rebond en vue pour débuter la semaine 19/12/2022 | 08:20 Jordan Dufee 19/12/2022 | 08:20 Envoyer par e-mail :

Vendredi dernier, la bourse de Paris a terminé la séance en baisse à 6452 points, à l’issue d’une semaine difficile marquée par un repli hebdomadaire de -3,37%. L'ambiance générale reste lourde après les interventions de Jerome Powell et de Christine Lagarde, qui préparent le terrain à une récession inévitable. Au chapitre des valeurs, les bancaires ont fait partie des rares secteurs en progression. BNP Paribas (+1,74%), Société générale (+,75%) et Crédit agricole (+0,17%) ont ainsi gagné un peu de terrain. Dans le bas du classement, Unibail a reflué de près de 5%. Concentrons-nous sur la séance du jour, qui sera relativement pauvre en termes de statistiques économiques puisque les investisseurs prendront connaissance à 10h00 de l'indice Ifo de confiance des affaires en Allemagne. Ce sera la seule donnée macroéconomique d'envergure du jour avec l'indice des prix immobiliers de la NAHB aux Etats-Unis à 16h00. Ce matin, le contrat future sur l'indice CAC 40 avance de points à 18 points, annonçant une ouverture en légère hausse de 0,27% Graphiquement, en données horaires, la tendance est baissière en données horaires sous les 6616 points voire sous les 6550 points en intraday. En l'absence de réaction positive dans la zone actuelle, le niveau des 6380/6400 points pourrait être prochainement rallié.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BNP PARIBAS 0.27% 52.32 -14.10% CAC 40 -0.37% 6450.69 -9.79% CRÉDIT AGRICOLE S.A. 0.54% 9.499 -24.71% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 0.83% 22.58 -25.87% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE -4.17% 48 -18.73%

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.