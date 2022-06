Léger rebond en vue pour les quatre sorcières 17/06/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 17/06/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5960 PTS

La hausse brutale des taux d'intérêts par la Fed (+75 points de base) et par la Banque nationale suisse (+50 points de base) a suscité de vifs dégagements sur les places financières hier, les opérateurs craignant que ces resserrements monétaires fassent basculer les économies en récession. Après avoir gagné 1.35% mercredi, le CAC40 a clôturé en forte baisse de 2.39% à 5886 points hier, portant ainsi son repli hebdomadaire à -4.86% (-4.6% la semaine passée).



Du côté des valeurs, seule Orange a gagné du terrain (+0.31%). A l'opposé, Engie a décroché de 7.29%, Renault de 6.75%, Saint Gobain de 6.53% et STM de 6.19%.



Outre-Atlantique, les mauvaises statistiques n'ont pas aidé Wall Street. L'indice PhillyFed est ressorti à -3.3, les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 229K tandis que les permis de construire et les mises en chantier étaient sous les attentes, à respectivement 1.7M et 1.55M (1.82M et 1.81M précédemment). Le Dow Jones a terminé en baisse de 2.42% à 29927 points, le S&P500 a cédé 3.25% à 3666 points et le Nasdaq100 4.02%.



Pour cette séance des quatre sorcières, le CAC40 devrait néanmoins reprendre quelques couleurs après le statu quo de la BoJ. Les contrats Futures présagent d'une hausse initiale de 0.4%.



En données horaires, pas de changement, la tendance reste baissière. L'indice pourrait amorcer une reprise technique avec les 5960 points puis 6000 points comme premiers objectifs.

