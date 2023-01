Léger repli à l'ouverture 17/01/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 17/01/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

En l'absence de Wall Street hier, fermée pour le Martin Luther King Day, la bourse de Paris a poursuivi son ascension toujours portée par le ralentissement de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. Après un nouveau record annuel à 7052 points, le CAC40 a clôturé en hausse de 0.28% à 7043 points.



Sur le front des valeurs, Carrefour s'est adjugée 4.59%, Thalès 2.48%, Veolia 2.27%, Téléperformance 2% tandis qu'Orange a perdu 2.21%, Hermès 1.33%, Airbus 1.3% et Worldline 1.08%. La prudence devrait néanmoins rester de mise aujourd'hui en attendant l'indice Zew en Allemagne à 11h et l'indice Empire State manufacturier aux Etats-Unis à 14h30. La séance de mercredi sera plus chargée en publication macroéconomique, avec l'indice CPI en zone euro, l'indice PPI américain et le Livre Beige de la Fed.

Goldman Sachs et Morgan Stanley publieront par ailleurs leurs résultats aujourd'hui à 13h30.



Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance en repli de 0.2%.

Techniquement, pas de changement, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus des 7009 points. Seul un retour sous cette zone militerait pour quelques prises de bénéfices avec les 6964 points comme premier objectif, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures.

