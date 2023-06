Saluant la hausse de la production industrielle en zone euro (+1% contre -3.8% le mois dernier) ainsi que le recul de 0.3% des prix à la production aux Etats-Unis, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.52% à 7328 points hier, avant la tant attendue décision de la Fed sur les taux.



Du côté des valeurs, Renault a bondi de 3.94%, Téléperformance a gagné 2.23%, Vinci 1.89%, Kering 1.57% et Carrefour 1.54% tandis qu'Alstom a cédé 1.73%, Thalès 1.12% et Dassault Systèmes 0.7%.



Comme anticipé, la Réserve Fédérale a laissé ses taux inchangés, mais elle a néanmoins ouvert la voie à deux autres relèvements de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Les indices américains ont fait preuve de volatilité et ont finalement clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a perdu 0.68% à 33979 points, le S&P500 a grappillé 0.08% à 4372 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.7% à 15005 points.



Ce matin, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.25%, alourdi également pas des statistiques chinoises décevantes qui pourraient conduire la banque centrale chinoise à abaisser ses taux directeurs la semaine prochaine pour soutenir l'économie.

La production industrielle a progressé de seulement 3.5% (5.6% le mois dernier) et les ventes au détails de 12.7% (18.4% précédemment).

Les opérateurs devraient garder les yeux rivés sur la BCE qui devrait relever son taux directeur de 25 points de base et annoncer une poursuite des resserrements monétaires pour juguler l'inflation.

Outre-Atlantique, les ventes au détail, l'Empire State manufacturier, l'indice PhillyFed, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à l'importation seront publiés à 14h30, la production industrielle à 15h15 et les stocks des entreprises à 16h.



Graphiquement, le CAC40 conserve une tendance haussière en données horaires au-dessus des 7300 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 7237 points comme premier objectif.