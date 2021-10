Léger repli avant l'inflation et le PIB en zone euro 29/10/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 29/10/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6770 PTS/ 6824 PTS

Les bonnes publications de sociétés et le maintien de la politique monétaire accommodante de la BCE ont permis au CAC40 de terminer hier sur un niveau inégalé depuis le 18 août dernier, en hausse de 0.75% à 6804 points.

STM s’est adjugée 6.3%, Cap Gemini 6%, au coude à coude avec Dassault Systèmes (+5.8%). Les publications d’Unibail (-8.4%) et de Worldline (-5%) ont en revanche déçu.

Malgré une inflation qui restera plus durable, la banque centrale européenne a laissé ses taux et son programme de rachats d'actifs inchangés, la fin du PEPP restant prévue pour mars 2022 Aux Etats-Unis, c'est un carton plein de records absolus malgré un PIB en hausse de seulement 2% au troisième trimestre (consensus 2.6% et 6.7% au second trimestre). Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 281K contre 291K la semaine dernière.

Le Dow Jones a gagné 0.68% à 35730 points, le S&P500 s'est adjugé 0.98% à 4596 points et le Nasdaq100 1.15% à 15778 points.



Aujourd'hui, en attendant l'inflation et la croissance en zone euro, le CAC40 devrait reprendre son souffle comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.4%.

Graphiquement, la dynamique est haussière en données horaires au-dessus des 6770 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 6735/6700 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.