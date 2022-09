Léger repli en attendant l'indice CPI aux Etats-Unis 13/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 13/09/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6239 PTS/ 6352 PTS

La bourse de Paris a prolongé hier son rebond de la semaine dernière, à la faveur de la remontée de l'euro et de la bonne orientation des valeurs cycliques et des banques. Le CAC40 a clôturé en forte hausse de 1.95% à 6333 points.

Parmi ses composantes, Renault a gagné 4.31%, BNP Paribas 3.86%, Airbus 3.84%, Alstom 3.63% et Unibail 3.39%, tandis que Worldline a perdu 0.41% et STM 0.08%.

La tendance a également été soutenu par l'annonce d'une reconquête de plusieurs territoires par l'armée ukrainienne. Portés par l'espoir d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, Wall Street a également gagné du terrain et notamment les valeurs technologiques. Le Nasdaq100 a engrangé 1.2%, le S&P500 s'est adjugé 1.06% à 4110 points et le Dow Jones 0.71% à 32381 points.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre son souffle aujourd'hui à l'ouverture, en attendant la publication de l'indice CPI US à 14h30. Stable le mois dernier, cet indice est anticipé en baisse de 0.1% pour août.



En données horaires, la tendance est haussière au-dessus des 6235 points. A très court terme, on suivra de près la sortie des 6235/6352 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.