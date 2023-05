Saluant à l'ouverture l'accord de principe trouvé pendant le week-end sur le plafond de la dette américaine, l'optimisme s'est rapidement estompé hier en Europe, tandis que Wall-Street était fermé pour le Memorial Day.

Après un plus haut à 7356 points en début de séance, le CAC40 a rapidement rendu ses gains pour finalement terminer en repli de 0.21% à 7303 points.



Du côté des valeurs, Unibail a gagné 1.16%, Carrefour 0.88%, Bouygues 0.83% et Axa 0.57% alors que Worldline a cédé 2.72%, STM 1.19%, Essilor 0.88% et L'Oréal 0.69%.



En attendant l'approbation de l'accord sur la dette américaine par les deux chambres du Congrès, la prudence devrait rester de mise, d'autant plus avec la persistance des tensions inflationnistes et l'approche des décisions des banques centrales mi juin.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 0.2%, impacté mécaniquement par les versements de dividendes.

En données horaires, le marché parisien demeure en phase de reprise depuis sa brève incursion sous les 7200 points. On continuera de suivre de près la sortie des 7197/7378 points pour agir.