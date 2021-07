Léger repli malgré Wall Street 08/07/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 08/07/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance volatile et dans l'attente des minutes de la Fed, le CAC40 a terminé en hausse de 0.31% à 6527 points, soutenu notamment par le rebond du luxe et des technologiques.

EssilorLuxottica a engrangé 2.36%, Saint Gobain 2.08%, L'Oréal 1.62% et Cap Gemini 1.46%.

Alstom a de nouveau signé la plus forte baisse (-5.44%), suivie par Safran (-1.61%) et BNP Paribas (-1.43%).



Les minutes du FOMC n'ont pas apporté de réelle surprise. Le scénario d'une remontée transitoire de l'inflation est réaffirmé, la Réserve Fédérale attend encore des signes d'amélioration supplémentaires notamment au niveau de l'emploi mais se rapproche peu à peu du moment où elle devrait réduire son soutien monétaire. Les conditions pourraient être réunies plus tôt que prévu.

Ces annonces n'ont pas fait vacillé Wall Street, à l'image du S&P500 (+0.34% à 4358 points) et du Nasdaq100 (+0.16% à 14810 points) qui ont inscrit de nouveaux records. Le Dow Jones a pour sa part gagné 0.3% à 34681 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en baisse de 0.3%, la prudence restant de mise avant les minutes de la BCE.

Graphiquement, pas de changement, la consolidation horizontale perdure et il faudra attendre la sortie de la zone des 6488/6585 points pour renouer avec une dynamique affirmée.









