Léger repli pour la dernière séance de 2020

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5550 PTS/ 5650 PTS

En l'absence de nombreux opérateurs pendant cette période de fêtes, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.22% à 5599 points hier pour cette dernière séance complète de l'année. Les volumes de transactions sont restés particulièrement faibles, avec seulement 1.6 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote.



Outre-Atlantique, malgré les dissensions du Sénat à accroitre l'aide aux particuliers dans le cadre du plan de relance, les indices américains ont terminé à leur plus haut, toujours portés par les espoirs de reprise économique avec le début des campagnes de vaccination. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.24% à 30409 points, le S&P500 a gagné 0.13% à 3732 points et le Nasdaq100 0.01%.



Pour cette dernière séance écourtée (clôture à 14h en Europe), le marché parisien devrait ouvrir en repli de 0.3%, les opérateurs optant pour quelques prises de bénéfices après les records de Wall-Street.



Techniquement, après plusieurs séances au sein d'un étroit couloir compris entre 5600 points et 5625 points, le CAC40 devrait sortir par le bas de ce range et amorcer un mouvement de consolidation. Ce dernier devrait tester à l'ouverture la zone des 5585 points. En l'absence de préservation de ce seuil, les dégagements pourraient quelque peu s'intensifier en direction des 5550 points.





