Léger repli pour la dernière séance de la semaine 23/04/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 23/04/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6216 PTS/ 6267 PTS

Les bons résultats d'entreprises et le statu quo de la BCE hier ont entretenu la tendance hier en Europe, permettant au CAC40 d'aligner une deuxième séance de rebond, avec un gain de 0.91% à 6267 points à la clôture.

La banque centrale européenne a laissé ses taux d'intérêt et ses programmes d'achats d'actifs inchangés, évoquant d'un retrait du PEPP n'avait pas été évoqué et semblait prématuré compte tenu des incertitudes persistantes liées à la pandémie. Sur le front des valeurs, Worldline a bondi de 6.44%, Alstom de 4.45% et Safran s'est adjugé 3.42%. Les résultats de Renault (-1.33%) et d'Orange (-1.62%) ont en revanche été sanctionnés. En ordre dispersé à la cloche parisienne, les indices américain ont connu une fin de séance agitée après l'annonce d'un projet de quasi doublement de la taxation des plus-values mobilières par Joe Biden. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.94% à 33815 points, le S&P500 a cédé 0.92% à 4134 points et le Nasdaq100 1.24%.



Le CAC40 devrait ainsi subir quelques dégagements ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.15%.

En données horaires, pas de changement, on attendra la sortie des 6216/6267 points pour agir. Une sortie par le haut militerait pour une poursuite du rebond en direction des 6290 points puis 6319 points, plus hauts annuels.





© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.