Légère hausse à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4510 PTS/ 4640 PTS

Portée par le léger rebond des valeurs pétrolières, des bancaires et les résultats salués de Saint Gobain (+4.7%), la bourse de Paris a terminé globalement à contre courant des autres places européennes vendredi dernier, en hausse de 0.54% à 4594 points. Outre-Atlantique, les technologiques ont pesé sur la tendance, ainsi que les craintes sanitaires persistantes et l'approche de la présidentielle américaine. Le Dow Jones a clôturé en baisse limitée de 0.59% à 26501 points, le S&P500 a perdu 1.21% à 3269 points tandis que le Nasdaq100 a reculé de 2.62% à 11052 points, avec Apple (-5.6%), Amazon (-5.4%), Facebook (-6.3%) alors qu'Alphabet s'est distinguée, en engrangeant 3.8%.



Ce matin, le CAC40 devrait débuter la semaine en légère hausse de 0.1%, profitant d'un indice Caixin manufacturier meilleur que prévu en Chine (53.6 contre 52.9 attendu). L'indice Final PMI manufacturier sera dévoilé à 10h en zone euro (consensus 54.4).



En données horaires, pas de changement, on continuera de surveiller la sortie des 4510/4640 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

