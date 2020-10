Légère hausse dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4880 PTS/ 5000 PTS

A l’issue d’une séance sans grand relief, dans l’attente du verdict au sujet du plan de relance américain, la bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0.27% à 4929 points hier (Euronext avait fixé le cours de clôture à 4942 points lundi soir, après les différents problèmes techniques).

Danone a signé la plus forte baisse (-2.58%), suite à plusieurs abaissements de recommandation. Elle est suivi de près par Air Liquide et Capgemini, qui perdent respectivement 2.56% et 2.44%. A l'opposé, c'est Société Générale qui prend la tête du palmarès (+2.55%), avec Airbus (+1.86%).



Outre-Atlantique, les indices ont clôturé en légère hausse sur fond d'espoirs de l'adoption d'un plan. Malgré la deadline fixée à mardi, les discussions devraient se poursuivre aujourd'hui, tandis que les deux partis seraient en train de rédiger un texte.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.4% à 28308 points, le S&P500 a gagné 0.47% à 3443 points et le Nasdaq100 0.37%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.2% aujourd'hui.



D'un point de vue technique, pas de changement, on continuera de suivre de près la sortie des 4880/5000 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

