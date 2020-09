Légère hausse en attendant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 08/09/2020 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4930 PTS/ 5065 PTS

En l’absence de Wall-Street, fermée pour le « Labor Day », la bourse de Paris a accentué ses gains tout au long de la séance hier, avec une volatilité particulièrement faible, pour finalement clôturer en forte hausse de 1.79% à 5053 points.

Les volumes de transaction sont néanmoins restés peu étoffés, avec seulement 2.1 milliards d’euros échangés sur les principales composantes de la cote. Les valeurs cycliques se sont nettement distinguées, à l’image d’Airbus (+5.7%), Worldline (+3.8%) ou Safran (+3.7%). Ce sont Société Générale et ArcelorMittal qui ont fermé la marche, les deux titres cédant respectivement 1.08% et 0.52%. Aujourd’hui, le CAC40 devrait conserver un biais positif dans les premiers échanges, le contrat Future grappillant 0.3%.Outre la décision de la BCE sur les taux jeudi, les opérateurs prendront connaissance à 11h du PIB pour la zone euro, anticipé à -12.1%. En données horaires, l’indice parisien devrait de nouveau tester à l'ouverture la zone des 5065 points. Le franchissement de ce niveau militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 5130 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.