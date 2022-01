Légère hausse en vue à Paris 17/01/2022 | 08:02 Laurent Polsinelli 17/01/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7105 PTS/ 7180 PTS

A l'issue d'une séance volatile, ponctuée par de nombreuses statistiques et résultats de sociétés, le CAC40 a terminé en baisse de 0.81% à 7143 points vendredi, les opérateurs restant aussi préoccupés par la perspective de resserrements monétaires aux Etats-Unis.



Du côté des valeurs, Thalès a gagné 2.4%, Sanofi 1.9% et Total 1.5% alors que Worldline décroche de 4%, suivie par Kering (-3%) et Schneider Electric (-2.8%).



Au niveau de la macroéconomie, les statistiques étaient globalement sous les attentes à l'image du repli de 1.9% des ventes au détail, des prix à l'importation en baisse de 0.2% ou de la production industrielle qui recule de 0.1%.



Concernant les publications, les résultats des bancaires ont été pour la plupart mal accueillis. JPMorgan termine en baisse de -6.1%, Citigroup cède 1.2% tandis que Wells Fargo s'adjuge 3.7%.



Les indices américains ont ainsi terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a perdu 0.56% à 35911 points, le S&P500 a gagné 0.08% à 4662 points et le Nasdaq100 0.75%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir sur une note positive de 0.25% aujourd'hui. La Bourse de New York sera par ailleurs fermée pour le Martin Luther King Day. Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 7105/7180 points pour agir.

